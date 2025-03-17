Число пострадавших при прорыве кипятка на севере Москвы возросло до четырех

Источник 360.ru: четверо обратились за помощью после прорыва кипятка в Москве

Число пострадавших при прорыве кипятка на дублере Полярной улицы в Москве возросло до четырех. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Среди получивших ожоги от горячей воды — 48-летний мужчина и 50-летняя женщина.

В зону коммунальной аварии попали более 50 автомобилей. На месте работают ремонтные бригады.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на прилегающих улицах и помогают водителям объезжать опасный участок.

Ранее кипятком залило целый подъезд жилого дома в Хорошевском районе. На одном из этажей горячая вода скапливалась на лестнице, жители не могли выйти из квартир. Не работали лифты. Причиной происшествия стал прорыв трубы на чердаке, его устранили. Никто не пострадал.