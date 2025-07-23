Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до 10

При пожаре в доме на улице Мытной в Москве пострадали 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Огонь охватил две квартиры и балкон. На место прибыли 34 спасателя и 10 единиц спецтехники. До их приезда из окна четвертого этажа выпрыгнули три жильца. Всего в результате ЧП пострадали 10 человек, один погиб. Пожар полностью потушили.

«В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры, был обнаружен погибший», — заявили в ведомстве.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с места пожара. По предварительным данным, возгорание случилось из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов. В квартире жили курьеры, которые решили зарядить устройства прямо в помещении.