Число пострадавших при обрушении в цирке под Самарой выросло до восьми

Минздрав: число пострадавших в цирке в Нефтегорске выросло до восьми

Восемь человек пострадали при обрушении сидений в цирке в Нефтегорске Самарской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном Минздраве.

«В Нефтегорске на улице Нефтяников в цирке „Шапито“ произошло обрушение рядов. На месте работала фельдшерская бригада скорой помощи, пострадало восемь человек», — рассказала собеседница агентства.

В приемное отделение больницы доставили троих человек, еще пять обратились за помощью к медикам самостоятельно. Предварительный осмотр показал, что у всех пострадавших легкие травмы и госпитализация не требуется.

В пятницу, 17 мая, в региональное управление МЧС поступило сообщение о ЧП. В передвижном цирке обрушились шесть рядов с сидениями, на которых в тот момент находилось около 20 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. В рамках расследования специалисты устанавливают все детали произошедшего. Прокуратура Самарской области также начала собственную проверку по этому вопросу.

Ранее в МЧС по области сообщали, что пострадали пять человек, в том числе трое детей. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.