Число пострадавших при обрушении в Нижнем Тагиле увеличилось до 12

МЧС: при обрушении в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них шестеро — дети

В результате обрушения двух подъездов в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них шестеро — дети. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Всего в поисково-спасательных работах задействовали свыше 450 специалистов и 75 единиц техники.

Следственный комитет в связи с происшествием завел уголовное дело. Местные жители в разговоре с 360.ru сообщали, что замечали резкий запах газа. Один из жильцов не исключил, что взрыв произошел из-за квартиры, куда сотрудники газовой службы не могли попасть: она пустовала.

Источник в экстренных службах сообщал, что под завалами могут находиться порядка 16 человек, поисковая операция еще продолжается.

Администрация Нижнего Тагила в связи с происшествием ввела режим чрезвычайной ситуации в Дзержинском районе города. На месте находятся оперативные службы.