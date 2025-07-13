Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12

В Вологодской области при обрушении пешеходного моста в Никольском округе пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев .

По его словам, среди пострадавших двое находятся в больнице, их состояние стабильное, одного доставили в областной травмцентр, остальные девять получают лечение дома. С 12 по 13 июля в местную ЦРБ обратились еще трое с ушибами и ссадинами.

Прокуратура начала проверку после обрушения подвесного моста через реку Юг в Дуниловском поселке во время крестного хода. Она даст оценку действиям местных властей и ответственных за состояние моста. Ситуацию взял под контроль губернатор области.