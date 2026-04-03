В больницы доставили 12 из 24 пострадавших при ЧП с поездом под Ульяновском

В Ульяновской области после схода вагонов поезда «Москва–Челябинск» в больницы доставили 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в телеграм-канале .

Всего в поезде находились 412 пассажиров. Всех оперативно эвакуировали, в том автобусами. На месте работали 11 бригад скорой помощи, а также дополнительные медики ФМБА.

По данным властей, медицинская помощь потребовалась 24 пассажирам, половину из них госпитализировали с переломами и ушибами. Состояние пострадавших находится под контролем.

Остальных пассажиров доставляют на вокзал «Ульяновск-Центральный». Организовали повторные осмотры, питание и временное размещение.

Среди пассажиров также находилась команда тхэквондистов 12–14 лет, направлявшаяся на соревнования. Серьезных травм у детей нет — зафиксировали только ушибы и ссадины.

Взрослых отправили в больницы Димитровграда и Ульяновска. Детей — в областную больницу имени Андрея Первозванного.