Число пострадавших от взрыва в Стерлитамаке увеличилось до 25

Минздрав Башкирии: после взрыва в Стерлитамаке госпитализировали 25 человек

После взрыва на заводе в Стерлитамаке в больницы доставили 25 человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Он добавил, что взял ЧП на предприятии на контроль.

«В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи», — подчеркнул глава регионального Минздрава.

По его словам, из Уфы санавиацией оперативно вылетела бригада врачей, в том числе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Ранее в МЧС сообщили, что на заводе в Стерлитамаке взорвался газ. В результате ЧП пострадали люди, детей среди них нет. По данным ведомства, обошлось без погибших.

Председатель республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов подтвердил, что взрыв зафиксировали на производственной площадке «Каустик». Это территория принадлежит «Башкирской содовой компании».