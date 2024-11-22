Число пострадавших от отравления в Канске увеличилось до 51

Число пострадавших от отравления в школе в Канске возросло до 51. Об этом сообщили телеканалу РЕН ТВ в пресс-службе Красноярской краевой прокуратуры.

Кроме того, там назвали причину отравления — ей стал сальмонеллез. В больницу попали 34 школьника и трое взрослых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Россельхознадзор установил, что столовая работала с многочисленными систематическими нарушениями, в частности получала продукты животного происхождения без сопроводительных ветеринарных документов.

Ранее школьники массово отравились и в краевом центре — Красноярске. Матери двух пострадавших рассказали, что обе девочки ели макароны с сыром и позднее жаловались на тошноту и рвоту.