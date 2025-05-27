Число пострадавших от наезда машины в Ливерпуле увеличилось почти до 50

От наезда автомобиля в Ливерпуле пострадали почти 50 пешеходов. Об этом сообщил телеканал Sky News .

Представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин подтвердил, что в больницу доставили 27 человек, из них двое получили серьезные травмы, в том числе ребенок.

Также примерно 20 пострадавшим оказали медпомощь на месте, несколько пешеходов самостоятельно обратились в медучреждения.

Машина 26 мая въехала на Уотер-стрит в толпу футбольных фанатов, которые отмечали победу клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге. По данным RT, в местной полиции не считают случившееся терактом. Правоохранители задержали 53-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля, влетевшего в пешеходов.