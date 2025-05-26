В Ливерпуле толпу болельщиков протаранил автомобиль, ранено 17 человек

Полиция задержала 53-летнего водителя, который въехал в болельщиков в Ливерпуле

Сегодня вечером в центре Ливерпуля автомобиль въехал в толпу болельщиков, собравшихся на параде в честь победы футбольного клуба в Премьер-лиге. Об этом сообщило издание The Telegraph .

Случай произошел около 18:00 на Уотер-стрит, где тысячи людей праздновали успех команды. По предварительным данным, несколько человек получили травмы, часть пострадавших увезли на носилках.

«Мы задержали 53-летнего мужчину, жителя Ливерпуля, и устанавливаем обстоятельства произошедшего», — заявили в полиции.

Ведомство призвало воздержаться от спекуляций на тему мотивов водителя. Полиция исключила террористический мотив, но продолжает выяснять обстоятельства.

По предварительным данным, не менее 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Медики подтвердили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На место прибыли полиция, скорая помощь и пожарные. Очевидцы рассказали, что автомобиль на большой скорости врезался в людей, после чего толпа попыталась остановить водителя.

«Мы услышали крики и увидели, как машина давит людей. Полиция быстро вмешалась, но это было ужасно», — рассказала свидетельница Наташа Риналди.

Другая очевидица, Челси Юэн, едва избежала наезда.

«Черный минивэн мчался прямо на нас. Мы успели отпрыгнуть, но видели, как он сбивает других», — поделилась женщина.

Ранее в Барселоне перед футбольным матчем «Эспаньола» и «Барселоны» возле стадиона произошел подобный случай. Автомобиль Peugeot совершил наезд на людей, пострадали несколько человек.