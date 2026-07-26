Провал холода от Москвы до Стамбула. Какие регионы России накрыл мощный ураган
Синоптик Цыганков: Россию накрыли ураганы и аномальная жара
Ливни и штормовой ветер накрыли сразу несколько российских регионов, есть пострадавшие. Синоптики предполагают, что волна непогоды продлится несколько дней.
Ростовская область
В Ростовской области из-за урагана повалило более сотни деревьев, в ряде районов возникли перебои со светом. Из-за поломки оборудования в Ростове-на-Дону на время отключалась подача воды.
Глава города Александр Скрябин уточнил, что в результате непогоды погиб один человек, еще 13 пострадали. Всего произошло более 100 происшествий, специалисты ликвидировали последствия 26 из них.
Для устранения последствий непогоды ночью привлекли расчеты спасателей городской поисково-спасательной службы, областной спасательной службы, аварийные бригады от администраций районов города и сил ресурсоснабжающих организаций.
«В первую очередь с проезжей части и тротуаров убираются стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность. Чистовая уборка будет осуществляться вторым этапом», — подчеркнул Скрябин.
На фоне непогоды задерживаются почти 90 поездов. В РЖД сообщили, что перебои в расписании возникли по причине аварийного отключения тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов.
Максимальное время задержки составляет до восьми часов. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить время опоздания. Об изменениях в расписании пассажиров оповещают с помощью СМС.
Ураган в том числе помешал праздничным мероприятиям. По информации телеграм-канала «Абзац», шквалистый ветер и ливень буквально снесли накрытые столы на площадке, где проходила свадьба. Ураган выбил двери и окна в банкетном зале, поэтому гостям вместо танцев и конкурсов тамады пришлось спасаться от стихии.
Непогода не обошла и Сочи — там до 27 июля объявили штормовое предупреждение. В Сети появились кадры со смерчем на море, который отчетливо видно с берега поселка Сириус.
Все экстренные службы города перевели в режим повышенной готовности.
В МЧС региона предупредили, что прогнозируются сильные дожди, подъем уровня рек, усиление ветра и высокие волны на Черном море.
Московский регион
Мощные ливни также накрыли и Москву с Подмосковьем. Пресс-служба столичного Дептранса призвала жителей и гостей города ни в коем случае не стоять под шаткими конструкциями и деревьями.
Особую осторожность во время непогоды следует соблюдать и автомобилистам. В Дептрансе рекомендовали водителям проверить работу дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать маневров и снижать скорость перед глубокими лужами.
«Будьте внимательны к пешеходам: заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами и убедитесь, что вас заметили. Если сильный дождь застал вас за рулем, остановитесь в безопасном месте и дождитесь улучшения погоды. Берегите себя», — добавили в пресс-службе.
Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с 360.ru рассказал, что дожди продолжат лить в регионе и на следующей неделе.
По его словам, урагана, как в Ростове-на-Дону, в столице не будет. Атмосферный фронт только немного зацепит восток города, «сосредоточившись» на Владимирской и Ярославской областях.
«С 18:00 до полуночи и практически завтра до полудня будет южный циклон очередной. Поэтому сильный дождь прогнозируется сегодня вечером и ночью, где-то с 3:00 до 12:00», — уточнил специалист.
Синоптик добавил, что ливень также стоит ждать во второй половине понедельника. Небольшой дождь прольется вечером во вторник и в среду.
Собеседник 360.ru отметил, что 27 июля воздух прогреется до +22…+25 градусов, 28 июля — до +25…+27, а 29-го числа — до +19…+24 градусов. Первый день августа встретит жителей Московского региона теплом — прогнозируется +24…+29 градусов, объяснил Цыганков. Ночью температура в эти даты составит примерно +12…+17 градусов.
«Ветер у нас больше северо-западный. Не жарко, но и не прохладно, для Москвы это нормально», — подчеркнул эксперт.
Причины непогоды в России
Собеседник 360.ru также прокомментировал погоду в других регионах. Он рассказал, что аномальная жара и ураганы обрушились на разные области из-за контраста температур. По его словам, атмосферный фронт проходит по восточной стороне Черного моря: от Туапсе до Ростова-на-Дону. Он движется и мимо Москвы: во Владимир, Иваново, Ярославль и Архангельскую область.
«Очень жарко в Астрахани, Волгограде, Самаре. Вдоль Урала жара идет от Аральского моря, Каспия, там температура +38…+39 градусов. В то же время движется холод с севера — через Баренцево море, Мурманск, Балтику его закачивает на Москву. Происходит провал холода от Москвы до Стамбула, и на этом контрасте как раз возникают атмосферные фронты, которые дают всю непогоду», — объяснил синоптик.
Он сообщил, что больше всего контрастные температуры действуют на Кавказ, где одновременно есть и горные хребты, и большое количество влаги с Черного моря.
В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии сегодня прогнозируются дождь, гроза, град, сильный ветер — 25 метров в секунду. Аналогичная ситуация ожидается завтра в Краснодарском крае, Ставрополье, Ингушетии, Ростовской области.
Синоптик также прокомментировал смерчи в Сириусе. Он обратил внимание, что такие явления часто возникают летом в Черном море и очень редко выходят на сушу.