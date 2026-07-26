Провал холода от Москвы до Стамбула. Какие регионы России накрыл мощный ураган

Ливни и штормовой ветер накрыли сразу несколько российских регионов, есть пострадавшие. Синоптики предполагают, что волна непогоды продлится несколько дней.

Ростовская область В Ростовской области из-за урагана повалило более сотни деревьев, в ряде районов возникли перебои со светом. Из-за поломки оборудования в Ростове-на-Дону на время отключалась подача воды. Глава города Александр Скрябин уточнил, что в результате непогоды погиб один человек, еще 13 пострадали. Всего произошло более 100 происшествий, специалисты ликвидировали последствия 26 из них. Для устранения последствий непогоды ночью привлекли расчеты спасателей городской поисково-спасательной службы, областной спасательной службы, аварийные бригады от администраций районов города и сил ресурсоснабжающих организаций. «В первую очередь с проезжей части и тротуаров убираются стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность. Чистовая уборка будет осуществляться вторым этапом», — подчеркнул Скрябин. На фоне непогоды задерживаются почти 90 поездов. В РЖД сообщили, что перебои в расписании возникли по причине аварийного отключения тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов. Максимальное время задержки составляет до восьми часов. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить время опоздания. Об изменениях в расписании пассажиров оповещают с помощью СМС.

Фото: Пресс-служба МЧС

Ураган в том числе помешал праздничным мероприятиям. По информации телеграм-канала «Абзац», шквалистый ветер и ливень буквально снесли накрытые столы на площадке, где проходила свадьба. Ураган выбил двери и окна в банкетном зале, поэтому гостям вместо танцев и конкурсов тамады пришлось спасаться от стихии. Непогода не обошла и Сочи — там до 27 июля объявили штормовое предупреждение. В Сети появились кадры со смерчем на море, который отчетливо видно с берега поселка Сириус. Все экстренные службы города перевели в режим повышенной готовности. В МЧС региона предупредили, что прогнозируются сильные дожди, подъем уровня рек, усиление ветра и высокие волны на Черном море. Московский регион Мощные ливни также накрыли и Москву с Подмосковьем. Пресс-служба столичного Дептранса призвала жителей и гостей города ни в коем случае не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Особую осторожность во время непогоды следует соблюдать и автомобилистам. В Дептрансе рекомендовали водителям проверить работу дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать маневров и снижать скорость перед глубокими лужами. «Будьте внимательны к пешеходам: заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами и убедитесь, что вас заметили. Если сильный дождь застал вас за рулем, остановитесь в безопасном месте и дождитесь улучшения погоды. Берегите себя», — добавили в пресс-службе.

Фото: РИА «Новости»

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с 360.ru рассказал, что дожди продолжат лить в регионе и на следующей неделе. По его словам, урагана, как в Ростове-на-Дону, в столице не будет. Атмосферный фронт только немного зацепит восток города, «сосредоточившись» на Владимирской и Ярославской областях. «С 18:00 до полуночи и практически завтра до полудня будет южный циклон очередной. Поэтому сильный дождь прогнозируется сегодня вечером и ночью, где-то с 3:00 до 12:00», — уточнил специалист. Синоптик добавил, что ливень также стоит ждать во второй половине понедельника. Небольшой дождь прольется вечером во вторник и в среду. Собеседник 360.ru отметил, что 27 июля воздух прогреется до +22…+25 градусов, 28 июля — до +25…+27, а 29-го числа — до +19…+24 градусов. Первый день августа встретит жителей Московского региона теплом — прогнозируется +24…+29 градусов, объяснил Цыганков. Ночью температура в эти даты составит примерно +12…+17 градусов. «Ветер у нас больше северо-западный. Не жарко, но и не прохладно, для Москвы это нормально», — подчеркнул эксперт.

Фото: Медиасток.рф