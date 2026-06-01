Число попавших в больницу после отравления в кафе в Пятигорске выросло до 50
Количество госпитализированных после массового отравления в кафе в Пятигорске выросло до 50. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Ставропольского края.
Как сообщила пресс-служба регионального управления СК, следователи возбудили уголовное дело после ЧП.
«Ранее сообщалось, что 30 мая текущего года в городе Пятигорске после употребления готовой кулинарной продукции в точке общественного питания посетители предприятия почувствовали ухудшение самочувствия», — заявили в ведомстве.
В итоге люди попали в инфекционное отделение городской больницы. Врачи диагностировали им кишечную инфекцию. Разбирательство находится на контроле у руководства.
Всем отравившимся оказывают необходимую помощь.
Ранее СК возбудил уголовное дело после отравления сотрудников Красноярского музыкального театра. В результате ЧП в больницу попали 28 человек.