Число попавших в больницу после отравления в кафе в Пятигорске выросло до 50

Количество госпитализированных после массового отравления в кафе в Пятигорске выросло до 50. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Ставропольского края.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СК, следователи возбудили уголовное дело после ЧП.

«Ранее сообщалось, что 30 мая текущего года в городе Пятигорске после употребления готовой кулинарной продукции в точке общественного питания посетители предприятия почувствовали ухудшение самочувствия», — заявили в ведомстве.

В итоге люди попали в инфекционное отделение городской больницы. Врачи диагностировали им кишечную инфекцию. Разбирательство находится на контроле у руководства.

Всем отравившимся оказывают необходимую помощь.

Ранее СК возбудил уголовное дело после отравления сотрудников Красноярского музыкального театра. В результате ЧП в больницу попали 28 человек.