Число погибших в ДТП на трассе «Новороссия» выросло до шести

Пушилин: жертвами аварии на трассе «Новороссия» стали шесть человек

Количество погибших на трассе «Новороссия» выросло до шести. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Еще несколько человек пострадали, им оказывают необходимую медпомощь.

«Приношу соболезнования родственникам погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал Пушилин.

По его словам, на месте аварии работают аварийные службы и правоохранители.

О ДТП также сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ДНР. Микроавтобус, перевозивший 11 пассажиров, столкнулся с дорожно-коммунальной техникой на дороге Мариуполь — Безыменное между поселками Широкино и Бердянское на участке трассы Р-280 «Новороссия».