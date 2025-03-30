Число погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 18

Thai PBS: количество погибших при землетрясении в Бангкоке выросло до 18

Количество погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил государственный телеканал Thai PBS .

«На месте обломков 30-этажного строившегося нового здания Управления генерального аудитора Таиланда обнаружили тела еще четыре погибших. В настоящее время их извлекают из-под обломков», — сообщил телеканал.

«Представитель службы спасения отметил, что экстренные службы на месте ЧП продвигаются в сторону центра горы металлоконструкций и искореженного бетона. Разбирать завалы также помогают американские военные с дополнительным оборудованием для поисково-спасательной операции.

Ранее стало известно, что общественный транспорт возобновил работу в Бангкоке после землетрясений. Открылись шесть веток метро, аэропорт Суварнабхуми, начали движение аэроэкспресс и электропоезда.