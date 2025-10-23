Число погибших при взрыве в Копейске достигло семи

При взрыве на предприятии в Копейске в Челябинской области погибли семь человек. Об этом сообщили ТАСС региональные оперативные службы.

По словам собеседника агентства, различные травмы получили шесть человек, из них пятерых доставили в тяжелом состоянии в местную больницу. Он добавил, что данные о пострадавших и погибших являются предварительными.

На месте взрыва продолжается разбор завалов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что версия прилета БПЛА по предприятию не подтвердилась. Он также отметил, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь.

Видео с места ЧП в Копейске появилось в распоряжении 360.ru. На кадрах запечатлели сильный пожар.