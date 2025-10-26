Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 13
В результате взрыва на предприятии в Копейске в Челябинской области число погибших увеличилось до 13. Об этом сообщили «Известия».
По информации источника, на месте происшествия все еще продолжается разбор завалов. Глава региона Алексей Текслер 24 октября отмечал, что местонахождение 11 человек оставалось неизвестным.
Всего пострадавших 29, пятеро находились в тяжелом состоянии.
Взрыв на заводе в Копейске прогремел 22 октября, после начавшегося пожара раздался второй. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушений требований техники безопасности на производстве, Следственный комитет завел уголовное дело. Версию удара БПЛА не рассматривали.
Текслер уточнял, что пострадавшим выплатят до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести травм. Семьи погибших получат по 10 миллионов рублей.