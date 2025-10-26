Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 13

В результате взрыва на предприятии в Копейске в Челябинской области число погибших увеличилось до 13. Об этом сообщили «Известия» .

По информации источника, на месте происшествия все еще продолжается разбор завалов. Глава региона Алексей Текслер 24 октября отмечал, что местонахождение 11 человек оставалось неизвестным.

Всего пострадавших 29, пятеро находились в тяжелом состоянии.

Взрыв на заводе в Копейске прогремел 22 октября, после начавшегося пожара раздался второй. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за нарушений требований техники безопасности на производстве, Следственный комитет завел уголовное дело. Версию удара БПЛА не рассматривали.

Текслер уточнял, что пострадавшим выплатят до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести травм. Семьи погибших получат по 10 миллионов рублей.