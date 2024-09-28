Число погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы достигло 12

Минздрав: число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12

Число погибших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане выросло до 12. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Минздрава.

«Количество погибших увеличилось до 12, из которых двое — дети», — уточнили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что после взрыва в медицинских учреждениях находятся четыре пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии.

«В круглосуточном режиме им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проведены консультации с коллегами из федеральных центров», — отметили в пресс-службе.

В пятницу, 27 сентября, на автозаправке рядом с федеральной трассой на окраине Махачкалы произошел взрыв с возгоранием. Здание АЗС полностью разрушилось, огонь охватил столовую и техстанцию.

Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура по региону также начала проверку по факту ЧП.