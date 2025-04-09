Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 113
Мендес: число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 113
Погибшими в результате обрушения крыши клуба в Доминиканской Республике признали уже 113 человек. Об этом на брифинге сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес, его слова привело издание Noticias SIN.
«Число погибших повысилось до 113 человек по состоянию на утро 9 апреля», — сказал он.
В ночь на понедельник крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в городе Санто-Доминго частично рухнула в пик бурного вечера. Экстренные службы на месте продолжают разбор завалов, рассчитывая найти выживших.
Президент страны Луис Абинадер в связи с ЧП подписал указ о трехдневном национальном трауре на территории Доминиканы по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
В поисково-спасательной операции участвуют 30 спасателей гражданской обороны, 50 военных спасателей, 77 бригад скорой помощи, 200 полицейских, восемь подразделений Национального окружного пожарного управления и семь подразделений Главного управления безопасности дорожного движения.