Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 113

Мендес: число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 113

Погибшими в результате обрушения крыши клуба в Доминиканской Республике признали уже 113 человек. Об этом на брифинге сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес, его слова привело издание Noticias SIN .

«Число погибших повысилось до 113 человек по состоянию на утро 9 апреля», — сказал он.

В ночь на понедельник крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в городе Санто-Доминго частично рухнула в пик бурного вечера. Экстренные службы на месте продолжают разбор завалов, рассчитывая найти выживших.

Президент страны Луис Абинадер в связи с ЧП подписал указ о трехдневном национальном трауре на территории Доминиканы по жертвам трагедии в Санто-Доминго.

В поисково-спасательной операции участвуют 30 спасателей гражданской обороны, 50 военных спасателей, 77 бригад скорой помощи, 200 полицейских, восемь подразделений Национального окружного пожарного управления и семь подразделений Главного управления безопасности дорожного движения.