Число погибших в ночном клубе в Доминикане приблизилось к 30

Директор центра ЧС Мендес: при обрушении клуба в Доминикане погибли 27 человек

Под рухнувшей крышей ночного клуба Jet Set в Доминикане погибли 27 человек. Директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес объявил, что десятки отдыхающих пострадали. Об этом сообщило издание Democrata Multimedios .

«Число погибших после обрушения части конструкции ночного клуба Jet Set увеличилось до 27», — сказал он.

Мендес добавил, что 134 человека госпитализированы. Однако пострадавших, по его словам, больше, так как многие обратились за помощью в частном порядке.

Частичное обрушение крыши произошло на вечеринке певца Рубби Переса в клубе Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго. Издание Listin Diario сообщило, что среди погибших — губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз, сестра бейсболиста Нельсона Круза и музыкант из группы Переса.

К поисково-спасательной операции подключились 77 бригад скорой помощи, восемь подразделений Национального окружного пожарного управления, 30 спасателей гражданской обороны, 200 полицейских, 50 военных спасателей и семь подразделений Главного управления безопасности дорожного движения и наземного транспорта. Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный траур.