Число погибших в ночном клубе в Доминикане приблизилось к 30
Директор центра ЧС Мендес: при обрушении клуба в Доминикане погибли 27 человек
Под рухнувшей крышей ночного клуба Jet Set в Доминикане погибли 27 человек. Директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес объявил, что десятки отдыхающих пострадали. Об этом сообщило издание Democrata Multimedios.
«Число погибших после обрушения части конструкции ночного клуба Jet Set увеличилось до 27», — сказал он.
Мендес добавил, что 134 человека госпитализированы. Однако пострадавших, по его словам, больше, так как многие обратились за помощью в частном порядке.
Частичное обрушение крыши произошло на вечеринке певца Рубби Переса в клубе Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго. Издание Listin Diario сообщило, что среди погибших — губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз, сестра бейсболиста Нельсона Круза и музыкант из группы Переса.
К поисково-спасательной операции подключились 77 бригад скорой помощи, восемь подразделений Национального окружного пожарного управления, 30 спасателей гражданской обороны, 200 полицейских, 50 военных спасателей и семь подразделений Главного управления безопасности дорожного движения и наземного транспорта. Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный траур.