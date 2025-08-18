Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области возросло до 23

Спасатели достали из-под завалов на предприятии в Рязанской области два тела, еще один пострадавший умер в больнице — таким образом, общее число жертв возросло до 23. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пострадали 154 человека. Кинологи полностью обследовали помещения, специалисты разобрали до половины разрушенных конструкций на площади три тысячи квадратных метров.

Взрыв в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе прогремел 15 августа. После этого на территории начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причины произошедшего пока неизвестны.

Понедельник в регионе объявлен днем траура. Пострадавшим и семьям погибших, а также жителям поселка Лесной, чье имущество пострадало, выплатят компенсации.