Число погибших после взрыва газа в кафе в Казахстане выросло до семи

Число жертв мощного взрыва газа в кафе «Центр плова» в казахстанском Щучинске увеличилось до семи человек. Среди погибших — 16-летняя девочка, еще около 20 пострадали, сообщил телеграм-канал Shot .

Взрыв газовоздушной смеси произошел ночью 27 февраля в одноэтажном кафе, примыкающем к пятиэтажному жилому дому в Бурабайском районе.

После хлопка начался сильный пожар. Спасатели вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и эвакуировали более 10 человек. Возгорание ликвидировали, на месте продолжают разбирать завалы.

В департаменте по ЧС Акмолинской области ранее сообщали о шести погибших. Всех пострадавших доставили в больницы.На месте работают врачи, полиция и газовая служба. Причины трагедии выясняют следователи и криминалисты.

В январе в Ставропольском крае взрыв газового баллона в придорожном кафе ранил восемь человек, в том числе троих несовершеннолетних.