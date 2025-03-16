Число погибших при пожаре в Северной Македонии достигло 59

МВД Северной Македонии сообщило о 59 погибших при пожаре на дискотеке

Число погибших в результате пожара на дискотеке в городе Кочани увеличилось до 59. Об этом на брифинге сообщил глава МВД Северной Македонии Панче Тошковски, его слова привело издание «Нова Македониjа» .

«По информации на 11:30, всего погибли 59 человек, пока удалось идентифицировать 35. Их них четыре — из Штипа и 31 — из Кочани. Число пострадавших составляет 155 человек», — сказал он.

Тошковски также заявил о начале следствия и планах арестовать четверых человек, связанных с организацией мероприятия.

Директор больницы города Кочани Кристина Серафимова уточнила, что в среднем возраст погибших составляет от 14 до 27 лет.

В Минздраве балканской республики отметили, что состояние 18 пострадавших человек оценивается как критическое. Троих отвезли в отделении детской хирургии.

Возгорание на дискотеке «Пульс» случилось в ночь на воскресенье, предположительно, из-за использования пиротехнических средств во время выступления македонской группы DNK. Мероприятие посетили примерно полторы тысячи человек.