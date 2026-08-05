Число подтопленных домов в Тюменской области выросло до 133

Количество подтопленных домов и участков в Тюменской области из-за паводка снова возросло. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Еще 4 августа подтопленных домов было 125, участков – 1912. Теперь же цифры выросли до 133 и 1964 соответственно.

Из опасной зоны эвакуировали 64 человека, среди них – девять детей. В ПВР остается 41 человек, остальные гостят у родственников.

По словам Моора, уровень воды в Туре и Тавде продолжает снижаться. В то же время прибывают реки Пышма и Тура. Для защиты населенных пунктов специалисты отсыпали и укрепили более двух километров насыпей и земляных валов, сделали и запас мешков с грунтом.

Чтобы контролировать ситуацию с подтоплениями в Тюменской области, задействуют беспилотники. Информацию используют для оценки обстановки с паводком.