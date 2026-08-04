В Тюменской области из-за паводка подтопленными остаются 125 домов

В Тюменской области из-за паводка подтопило 1 912 приусадебных участков и 125 жилых домов. Об этом сообщил глава региона Александр Моор .

Из опасной зоны вывезли 53 человека: 38 из них пока что поселились в пункте временного размещения, остальные будут гостить у родственников.

По словам Моора, уровень воды в Туре и Тавде продолжает снижаться. При этом Пышма постепенно прибавляется.

Чтобы контролировать ситуацию с подтоплениями в регионе, задействуют беспилотники. Данные используют для оценки обстановки с паводком. К ликвидации последствий привлекли более 320 специалистов, более 1500 добровольцев, а также свыше 70 единиц техники.