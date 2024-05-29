Число подтопленных домов в Кургане снизилось за сутки

МЧС: число подтопленных жилых домов в Кургане снизилось до 58

Фото: Пресс-служба МЧС

От воды после паводков в Кургане за сутки освободилось 10 жилых и 79 дачных домов, а также 89 приусадебных участков и один участок автодороги. Об этом информировала пресс-служба главного управления МЧС по области.

Если 28 мая подтопленными оставались 68 жилых и 746 дачных домов, то к утру 29 мая — уже 58 жилых и 667 дачных. Кроме того, вода пока не ушла с четырех низководных мостов и трех участков автомобильных дорог.

За сутки с 27 по 28 мая от воды освободились 80 приусадебных участков в Кургане. Продолжил снижаться уровень воды в реке Тобол возле города. Утром 28 мая он достигал 498 сантиметров (отметка «опасного явления» — 850 сантиметров).

Ранее президент России Владимир Путин поручил оперативно оценить ущерб, нанесенный жителям паводками в регионах, осушить территории и восстановить пострадавший жилой фонд к концу лета.

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