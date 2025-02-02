Число отравившихся в Ессентуках детей из Шебекина выросло до 12

Количество детей, доставленных в больницу с симптомами кишечной инфекции из санатория Ессентуков, увеличилось до 12. Об этом сообщила в Telegram-канале министр образования Ставропольского края Мария Смагина.

Она отметила, что состояние девяти пациентов, находящихся в инфекционном отделении, врачи оценили как средней степени тяжести.

При посещении пункта временного размещения выявили еще трех детей с клиническими проявлениями заболевания. Их доставили в Ессентукскую городскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось о госпитализации семи детей в возрасте от 13 до 14 лет. Прокуратура Ставрополья проводит проверку, оценивая соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Дети-спортсмены приехали в Ессентуки для учебы и тренировок из Шебекина Белгородской области. В субботу, 1 февраля, их доставили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.