Стало известно о состоянии детей после массового отравления в Ессентуках

Семь детей в возрасте от 13 до 14 лет проходят лечение в больнице в Ессентуках после госпитализации с признаками отравления. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Ставропольского края.

По данным ведомства, сейчас состояние каждого из госпитализированных стабильно — от легкой до средней степени тяжести с положительной динамикой.

Группа несовершеннолетних спортсменов приехала в Ессентуки для учебы и тренировок из Шебекина Белгородской области. Семь из них доставили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

Глава города Владимир Крутников сообщил, что сейчас специалисты анализируют покупки пострадавших школьников в магазинах, чтобы установить причину отравления. По его словам, отдыхающие санатория, которые питались в одной столовой с детьми, не жаловались на ухудшение здоровья.

Городская прокуратура начала проверку по факту случившегося, по результатам которой примут решение о мерах реагирования.