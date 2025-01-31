Число отравившихся посетителей кафе в Кунгуре выросло до 32 человек

Число пострадавших при массовом отравлении шаурмой в городе Кунгуре возросло до 32 человек, включая 13 детей. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

«За медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, среди них 13 детей. Двадцать девять человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы», — рассказали в ведомстве, добавив, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Ранее стало известно, что все пострадавшие посещали кафе Shaurma-Kosmos на улице Коммуны в период с 30 по 31 января. Вскоре после этого они почувствовали себя плохо.

Следственный комитет по Пермскому краю завел уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работу заведения приостановили. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.