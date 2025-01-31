Число отравившихся посетителей кафе в Кунгуре выросло до 29 человек

РЕН ТВ: при массовом отравлении шаурмой в Кунгуре пострадали восемь детей

Число пострадавших при массовом отравлении шаурмой в Кунгуре Пермского края возросло до 29 человек. Об этом сообщил РЕН ТВ .

«Состояние отравившихся оценивается как средней степени тяжести, их доставили в больницы», — отметил источник канала.

В числе пострадавших оказались восемь детей, им также оказывают медицинскую помощь. Выяснилось, что все отравившиеся посещали местное кафе в период с 30 по 31 января.

Следственный комитет по Пермскому краю завел уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее массовое отравление постояльцев произошло в санатории Минусинска. Людям стало плохо вскоре после обеда в столовой. Некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация.