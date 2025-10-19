Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 49

В Улан-Удэ зарегистрировали 49 случаев отравления готовыми блюдами, из них 11 лабораторно подтверждены как сальмонеллез. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в Telegram-канале.

По ее словам, 40 пострадавших госпитализировали, среди них 22 ребенка. Один пациент находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Остальные проходят лечение в инфекционной больнице, их состояние оценивается как стабильное, с положительной динамикой.

Лудупова поблагодарила медицинский персонал за работу в усиленном режиме и отметила, что помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие употребляли готовую продукцию компании ООО «Восток», которую реализовывала торговая сеть «Николаевский». Проверка выявила многочисленные нарушения, деятельность предприятия временно приостановлена.

Глава региона Алексей Цыденов пообещал привлечь к ответственности виновных. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.