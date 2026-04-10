Число пострадавших от кишечной инфекции в Муроме возросло до 163

В медицинские учреждения Мурома за помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 163 человека, в том числе 59 детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

У заболевших выявили норовирус второго типа. Предположительно, все они пили зараженную воду. Как инфекция попала в водопровод, пока неизвестно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вместе с полицейскими и надзорными органами следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Накануне глава Мурома Евгений Рычков сообщил, что госпитализировали 50 человек, в том числе 25 детей. Роспотребнадзор сразу заподозрил, что люди заразились через воду, поэтому в городе временно закрыли доступ к родникам.