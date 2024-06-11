Минздрав: число пациентов с кишечной инфекцией в Буйнакске выросло до 127

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Буйнакске увеличилось до 127. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана.

«На данный момент в стационаре лечится 91 пациент, из них 72 — дети», — отметили в ведомстве.

По данным ведомства, в настоящее время из больницы выписали 36 человек.

Ранее медики сообщали о 84 пострадавших. Их доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. Специалисты отметили, что тяжелых случаев болезни они не обнаружили.

Причиной вспышки инфекции могла стать водопроводная вода, которую люди, по их словам, пили сырой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.