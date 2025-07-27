Число эвакуированных из-за лесных пожара жителей Бурсы достигло почти 2 тыс.

Почти двум тысячам жителей турецкой провинции Бурса пришлось эвакуироваться из-за лесного пожара. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Огонь разгорелся 26 июля в горах у районов Гюрсу и Кестель. Из-за сильного ветра пламя охватило соседние территории.

Всего власти эвакуировали тысячу 765 жителей деревень Карахыдыр, Игдир, Авданджык.

Ранее в Сети появилась информация, что огонь распространился на территорию, прилегающую у российско-турецкой АЭС «Аккую». Для тушения лесного пожара спасатели использовали самолеты Бе‑200 и вертолеты Ми‑8.

По информации Telegram-канала Mash, на стройке объекта работают более 10 тысяч россиян.

Посольство попросило соотечественников учитывать ситуацию с пожарами при планировании поездки в Турцию. Очаги возгорания зарегистрировали в провинциях Айдын, Анталья, Балыкесир, Биледжик, Болу, Измир, Маниса, Мерсин, Сакарья и Чанаккале, сообщил RT.