В больницу отправили еще 14 детей, отравившихся в поезде Екатеринбург — Анапа. У них обнаружили норавирус, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

В министерстве уточнили, что по прибытии поезда в Анапу детей направили в городскую детскую больницу. Там их осмотрели врачи-инфекционисты.

«По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — отметили в пресс-службе Минздрава.

Остальных детей направили в изолятор лагеря «Жемчужина». Они находятся под медицинским наблюдением.

Состояние детей, находящиеся в Лискинской больнице Воронежской области, улучшилось. Их готовят к выписке, а потом доставят в лагерь.

Ранее восемь детей из Екатеринбурга отравились в поезде, их госпитализировали.