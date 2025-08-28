Четырехметровая королевская кобра укусила охранника в Таиланде

Охранник попытался поймать огромную королевскую кобру в Таиланде. После этого мужчину доставили в госпиталь с укусом, сообщило The Thaiger.

В городе Камала опасную змею заметили у ограды здания. Охранник решил самостоятельно изловить напугавшую прохожих рептилию.

Мужчине смог схватить кобру голыми руками, однако она извернулась и вцепилась ему в руку. На место вызвали скорую помощь. После укуса рука охранника сильно распухла, однако медики успели оказать ему помощь.

Кобру изловили и поместили в пластиковый мешок. За ней приехал известный змеелов Винсент Моделл. По его словам, это была одна из самых больших кобр, которых он когда-либо видел. Длина хищницы составляла около четырех метров.

