Четырехмесячный младенец скончался в одной из квартир в Великом Новгороде | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 00:16 Четырехмесячный младенец скончался в одной из квартир в Великом Новгороде СУ СК Великого Новгорода проверит причины смерти четырехмесячного младенца Freepik

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Правоохранители Великого Новгорода устанавливают причину смерти четырехмесячного младенца, умершего в одной из квартир города. По информации пресс-службы СУ СК по региону, признаков насильственной смерти не обнаружено.

В понедельник в скорую поступил вызов с улицы Покровской, прибывшие медики констатировали смерть четырехмесячного ребенка. Мальчика обнаружила 18-летняя мать по приходу домой.

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«Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено», — говорится в сообщении следственного управления.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти младенца.

Накануне в Бурятии обнаружили пропавшего в субботу ребенка. Тело четырехлетнего мальчика нашли в стиральной машине, стоящей в гараже около дома его семьи. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.