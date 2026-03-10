Четырехлетнюю девочку ошпарили кипятком на борту самолета United Airlines

Четырехлетняя девочка получила ожог кипятком на борту самолета United Airlines по вине стюардессы, на авиакомпанию подали иск в суд. Об этом сообщило издание People .

ЧП произошло в апреле 2025 года, Мариам Ландынски летела в Израиль из США рейсом United Airlines вместе с мужем и пятью детьми.

Женщина заверила, что стюардесса передала ребенку незакрытый пластиковый стаканчик с горячей водой, из-за чего кипяток вылился на четырехлетнюю дочь.

Мать заявила, что член экипажа нарушила «все стандарты здравого смысла и безопасности», а также подвергла ее ребенка «физической боли и душевным страданиям».

Ландынски ожидает, что перевозчик заплатит ей за халатность и причиненный ущерб. Также она призвала суд самостоятельно определить размер возмещения и учесть средства, потраченные на лечение пострадавшей.

Ранее пассажиры устроили дебош на борту самолета и попали в пожизненный бан авиакомпании Jet2.