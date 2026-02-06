Четырехлетняя девочка и женщина пострадали при пожаре в центре Москвы

Сильный пожар вспыхнул утром 6 февраля в одном из многоэтажных домов в Басманном районе Москвы. В результате ЧП пострадали четырехлетняя девочка и женщина, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Возгорание произошло в приквартирном холле на пятом этаже многоэтажки в Гороховском переулке. По информации собеседника 360.ru, пожар случился в 12-этажном газифицированном здании.

Спасатели эвакуировали жильцов из соседних квартир и ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра.

«Обстановка спокойная. Эвакуировано было порядка 20 человек во внутренний двор», — уточнил источник 360.ru.

Ранее крупный пожар разгорелся в Красногорске — пламя охватило два дома на Путилковском шоссе. Из-за наличия газовых баллонов и угрозы быстрого распространения огня ЧП присвоили ранг «1-БИС».

Спасатели потушили пожар на площади 700 «квадратов». Для ликвидации возгорания они задействовали четыре автоцистерны и три пожарных автомобиля.