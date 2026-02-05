Пожар в Красногорске: огнеборцы ликвидировали возгорание двух жилых домов

В городе Красногорск, на Путилковском шоссе, 132, произошел крупный пожар. Огнеборцы 310-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с подразделениями МЧС России по Московской области оперативно выехали на место происшествия после сигнала, поступившего в службу «Система-112».

По словам начальника части Сергея Корчагина, горели два жилых дома: полностью деревянный площадью 150 квадратных метров и комбинированный дом, частично охваченный пламенем. Из-за угрозы быстрого распространения огня и наличия газовых баллонов ранг пожара был повышен до «1-БИС». Под угрозой оказались еще два соседних строения, расположенных всего в пяти метрах.

Первоочередной задачей стало не допустить перехода огня и обеспечить безопасность личного состава. Для этого были задействованы звенья газодымозащитной службы. В тушении участвовали 4 автоцистерны и 3 пожарных автомобиля. Общая площадь локализации и ликвидации пожара составила около 700 квадратных метров.