Четырехлетний мальчик выпал с балкона пятого этажа квартиры на юго-западе Москвы
Ребенок выпал с балкона квартиры на пятом этаже, оставшись ненадолго без присмотра родителей. Мальчику оказали медпомощь, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«С балкона окна квартиры пятого этажа жилого дома на проспекте 60-летия Октября выпал ребенок. Четырехлетний мальчик на непродолжительное время остался без присмотра родителей», — отметили в надзорном ведомстве.
Межрайонная прокуратура проводит процессуальную проверку.
Годовалая девочка в июле выпала из окна второго этажа в городе Находка. Мать девочки занималась домашними делами и услышала крик старших детей, сообщивших о ЧП. Девочка сама забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку.