Четырехлетний ребенок упал в реку в Дагестане. Его ищут уже девятый день

В Дагестане отец уже девять дней ищет упавшего в реку четырехлетнего сына

В Дагестане отец девятый день ищет пропавшего после падения в реку сына. Безутешного мужчину сняли на видео, кадры опубликовали в Telegram-канале Mash Gor.

Четырехлетний мальчик пропал 11 мая после падения с моста. Водолазы и спасатели ищут ребенка, но пока безрезультатно.

Отец участвует в поисках сына самостоятельно. Он не теряет надежду найти ребенка живым и даже пытается докричаться до него.

По предварительным данным, мальчик катался на велосипеде в селе Бежта. На мосту он был один. Позже местные жители нашли в воде его велосипед. Правоохранители выясняют, каким образом ребенок упал в воду.

Ранее в Удмуртии двое мальчиков 10-11 лет ушли гулять к реке Сива и пропали. Одного из них нашли сразу, второго обнаружили через две недели. Поисками детей занимались почти 600 волонтеров.