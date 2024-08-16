Четырехлетний ребенок пострадал в «ДТП-перевертыше» в Новой Москве

Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в поселении Филимонковское в Новой Москве. О происшествии сообщил 360.ru

По предварительной информации, на улице Харлампиева столкнулись автомобили Chery и Opel. Одна из иномарок, в которой и находился ребенок, перевернулась. Кроме него, предположительно, никто не пострадал.

Других данных о происшествии пока не поступало.

Ранее в Якутии водитель влетел на автомобиле в толпу школьников, нанеся травмы троим подросткам, и скрылся с места происшествия. Его разыскивают.