Четырехлетний мальчик выпал из окна в Москве

Четырехлетний мальчик, оставшись на некоторое время без присмотра взрослых, выпал из окна четвертого этажа на улице Циолковского в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Мальчик доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшедшего. Ведомство тщательно следит за ходом и результатами процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.

«Родители! Не оставляйте детей без присмотра», — призвали в прокуратуре.

Ранее шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже в Новой Москве. Она осталась без присмотра взрослых, подошла к окну, облокотилась на москитную сетку и выпала. Ребенок разбился насмерть.