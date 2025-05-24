Четырехлетний британец утонул в бассейне отеля на Тенерифе

В испанском курортном городке Сан-Мигель-де-Абона четырехлетний британец утонул в бассейне отеля, не сумев самостоятельно выбраться из воды. Об этом сообщило издание Telecinco .

По данным издания, на острове Тенерифе ребенок отправился в бассейн отеля, чтобы поплавать. Мальчик находился в воде, когда ему внезапно потребовалась помощь.

Спасатель оперативно вытащил ребенка из воды, но мальчик так и не пришел в сознание. Постояльцы отеля попытались его реанимировать до прибытия медиков.

В отель направили две бригады скорой помощи и медицинский вертолет. Медсестра из Службы неотложной помощи Канарских островов по телефону инструктировала, как проводить сердечно-легочную реанимацию. В это время спасатели искали дефибриллятор.

Прибывшие медики провели расширенные реанимационные мероприятия, но безуспешно. Мальчик не выжил.

В конце апреля в Ленобласти в пожарном водоеме на базе отдыха в поселке Житково утонул двухлетний мальчик.