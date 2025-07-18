Четырехлетнего мальчика покусали сразу две гадюки в Удмуртии

В Удмуртии активизировались гадюки. Медики уже спасли двух детей, одного из которых в обе ноги укусили сразу две змеи, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В Республиканскую детскую клиническую больницу поступили два укушенных гадюками ребенка.

«Первый ребенок — четырехлетний мальчик, которого в обе ноги укусили две гадюки. Мальчика с интоксикацией из-за двойной дозы змеиного яда госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, где ему оказали необходимую медицинскую помощь», — уточнили в министерстве.

Также пострадала 14-летняя девочка, которую змея укусила в ногу. Подростка решили госпитализировать, чтобы за ее состоянием смогли понаблюдать анестезиологи-реаниматологи.

После того, как состояние детей улучшилось, их сначала перевели под наблюдение педиатров, а потом уже на амбулаторное лечение.

Ранее пресс-служба НИИ СП имени Склифосовского сообщила, что за последнюю неделю в токсикологический центр доставили несколько пациентов, укушенных гадюками.