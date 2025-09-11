Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сокарев погиб в 68 лет

Чемпион СССР по лыжным гонкам Сокарев погиб при пожаре в Ленобласти

Мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб на 69-м году жизни при пожаре. Об этом сообщил «Чемпионат.com» .

По данным региональных служб, огонь вспыхнул в гаражах в деревне Ненимяки во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на 10 сентября. Общая площадь пожара составила более 300 квадратных метров.

Жертвой возгорания стал бывший лыжник Сокарев. Другие подробности случившегося неизвестны.

Сергей Сокарев четыре раза подряд побеждал в 70-километровой гонке чемпионата СССР. Этот результат является уникальным достижением в истории отечественного лыжного спорта.

Ранее стало известно о гибели 20-летнего борца вольного стиля Азамата Яхутлова. Спортсмен утонул во время отдыха в Феодосии после соревнований.