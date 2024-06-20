Четырех женщин замуровали на кладбище под Нижним Новгородом

В Нижегородской области четыре женщины оказались заблокированы на кладбище. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации канала, дорожные службы зачем-то засыпали единственную дорогу, ведущую к кладбищу, огромными кучами земли. В этот момент у могил находились четыре женщины. Чтобы покинуть некрополь, им буквально пришлось откапываться. Посетительницы кладбища взяли лопаты с чужих могил, чтобы расчистить путь для своих машин. Эта работа заняла у них несколько часов.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали местную жительницу, которая устроила голую фотосессию на Большеохтинском кладбище. Художница Анна Пантелеева снялась у могил с обнаженной грудью и выложила фотографии в интернет. Там их увидели следователи и возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения. Суд отправил акционистку на месяц в следственный изолятор.