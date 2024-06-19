Устроившую «голую» фотосессию на кладбище Петербурга художницу арестовали

Суд Петербурга на месяц арестовал художницу Пантелеву за фотосессию на кладбище

Задержанная за организацию фотосессии с обнаженной грудью на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга художница Анна Пантелеева на месяц отправилась в следственный изолятор. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, такое решение вынес Красногвардейский районный суд.

Арестованная стала подозреваемой по уголовному делу о надругательстве над местами захоронения.

По данным следствия, фотосессия прошла вечером в минувший понедельник, 17 июня. Участницы сделали несколько фотографий с голой грудью на фоне могил с использованием христианских символов и другой атрибутики.

Получившиеся снимки они выложили в интернет в открытый доступ, где их увидели полицейские. Одну из девушек задержали на следующий день. Сейчас правоохранители продолжают поиски других участниц акции.