Четыре человека пострадали при обрушении здания в Южно-Сахалинске

Строящееся двухэтажное обрушилось при заливке бетоном в Южно-Сахалинске. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По последним данным, пострадали четыре человека. Предварительно, еще трое находятся под завалами.

На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что спасатели ликвидируют последствия и ищут заблокированных людей.

«На месте работают 16 специалистов, в том числе кинологический расчет, и пять единиц техники», — уточнили в ведомстве.

