В центре Москвы вспыхнул пожар на станции канатной дороги «Лужники»

В центре Москвы произошло возгорание в административном здании на улице Лужники, 24, строение 59. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.

В столичном управлении МЧС России уточнили, что по прибытии пожарных на месте наблюдалось слабое задымление на первом этаже трехэтажного здания. До приезда огнеборцев помещение самостоятельно покинули около 30 человек.

По предварительным данным, возгорание произошло в электрощитовой. Пожарные подразделения приступили к проверке помещений.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС, проводится обследование здания и устанавливаются причины возгорания.

